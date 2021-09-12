القوى العاملة : التفتيش على 193 منشأة وغلق 14 منشأة وتحرير 54...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 265 شاباً ، منهم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1233 شاباً ، كما تم استخراج 527 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 28 فرصة عمل .
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 105 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً ، وعمل 20 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوى ، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة علوان للتوكيلات التجارية ، وشركة قتيلو للألبان بدمياط الجديدة .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضي بالتفتيش على 190 منشأة ، وإعادة التفتيش على 154 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 14 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 36 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم ، و 2 شكوى منها مستوفاة ، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال ، وصرف 21 ألفاً و 388 جنيه رعاية صحية لـ 23 عاملاً مسجلا ً بالمديرية .
وفى مجال التدريب المهنى ، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة ( التفصيل والحياكة ) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد .
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 402 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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