/649756/ارتفاع-اسعار-الجمبري-اليوم-في-سوق-العبور

ينشر "دوت الخليج" اسعار السمك اليوم الأحد الموافق 12\9\2021، في سوق الجملة بالعبور، وارتفع سعر الجمبري ثلاث جنيهات مقارنة بمستواياته أمس، حيث يتراوح سعره 70 و175 جنيها.

وانخفض سعر السمك البلطي جنيهان حيث يتراوح بين 20 و 23 جنيه للكيلو، وسعر السمك المكرونة بين 60 و80 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الكابوريا عند تعاملاته امس ليتراوح سعر الكيلو بين ٣٠ و١٢٠ جنيها، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري بين ١١٠ و١٧٠ جنيها للكيلو الواحد في تعاملات اليوم الأحد.

ومن جانبه استقرت اسعار الخضروات في سوق الجملة بالعبور اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث يترواح سعر الطماطم بين ٣ الي ٦ جنيهات، وسعر البطاطس يتراوح بين 3.5 و 6.5 جنيها.

وانخفضت اسعار الخيار في سوق الجملة، حيث يتراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و 5 جنيهات، وسعرالخيار الصوب بين 3 و6 جنيهات.

بينما وصل سعر الفاصوليا الي 15 جنيها للكيلو الواحد، وسعر البصل يتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات، واستقرت الكوسة عند 5 جنيهات.

وارتفعت اسعار الفاكهة اليوم، حيث تتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، وسعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات، والعنب الاحمر بين ٦ و ٩ جنيهات.

و استقر اسعار التفاح المصري ويتراوح بين ١٢ و ١٨جنيها، والامريكي بين ٧ و ٢٣ جنيها، والبلح الزغلول بين ٤ و ٧ جنيهات