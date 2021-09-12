/649748/تحرير-صاحب-كافيه قام-5-أشخاص-يتزعمهم-مدرس-بخطفه-في-محافظة-بني-سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية،من تحرير «صاحب كافيه»، قام 5 أشخاص يتزعمهم مدرس بخطفه في محافظة بني سويف، اليوم الاحد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطف مدرس على يد 5 أشخاص في بني سويف

وزارة الداخلية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة بني سويف من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، بغياب زوجها «صاحب كافيه» كائن بدائرة القسم، بعد توجهه للكافيه المشار إليه مستقلاً سيارته الخاصة به، واتصاله بها وقرر لها أنه في طريق عودته إلى المنزل إلا أنه لم يعد.

فريق بحث جنائي

و تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أسفرت جهوده عن وجود مشاكل مالية بين المتغيب ومُدرس، مقيم بدائرة القسم، لسابقة وجود شراكة بينهما، وقيام المتغيب بإيهامه بقدرته على استصدار عفو عن «شقيق زوجته»، المحبوس على ذمة إحدى القضايا مقابل مبلغ مالي «تقاضاه منه»، وأنه قام باختطاف المجني عليه لمساومته لإعادة أمواله.

اعترافات المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص، وأنهم قاموا بإختطاف المجني عليه، وتوثيقه واحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بني سويف، وكذا التحفظ على سيارته بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

القبض على المتهمين

وباستهداف المنزل المشار إليه، تم القبض على المتهمين، وتحرير المجني عليه، واتضح أنه مكبل اليدين ومصاب بكدمات بالوجه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.