دوت الخليج يننشر التقرير الطبي لضحايا حادث جسر السويس (صور)

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تواصل النيابة العامة التحقيقات، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بطريق جسر السويس، وحصلت «دوت الخليج» على تفاصيل التقرير الطبي لضحايا حادث المقطورة والميكروباص الذي وقع صباح اليوم، في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة وعددهم 5 مصابين وأشار التقريرالطبي إلى أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وكسور ونزيف وجروح شديدة بجميع الجسد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث جسر السويس المعاينة الأولية واوضحت المعاينة الأولية لحادث تصادم سيارتين بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، أنه خلال سير سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بطريق جسر السويس اصطدمت بسيارة ميكروباص مما نتج عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تفاصيل الحادث ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج، و انتقل على الفور رجال مرور القاهرة الى مكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. بالفحص اتضح خلال سير سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بطريق جسر السويس أمام محطة الجراج اصطدمت بسيارة ميكروباص مما نتج عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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