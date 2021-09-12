في عيد ميلاده الـ«24».. أبرز أرقام عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى

/649752/في-عيد-ميلاده-الـ24-أبرز-أرقام-عبد-الرحمن-مجدى-لاعب-الإسماعيلى

يحتفل اليوم اللاعب عبدالرحمن مجدي جناح النادي الاسماعيلي بعيد ميلاده الرابع والعشرين فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ اللاعب مسيرته الكرويه بنادي الترسانه الرياضي قبل ان ينتقل الي صفوف نادي الاسماعيلي ليبدأ مع الدراويش رحله العطاء الكروي.

ويرصد دوت الخليج احصائيات اللاعب مع النادي والمنتخب:

لعب عبدالرحمن مجدي مع صفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي 89 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 7 اخرين.

وتتمثل تفاصيل مشاركاته مع النادي في الاتي : لعب في بطوله الدورى العام 66 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف.

وفي كأس مصر لعب 4 مباريات سجل هدفًا وحيدا اما في دورى أبطال أفريقيا لعب 10 مباريات ، سجل هدفين وصنع هدفا.

البطولة العربية لعب 9 مباريات سجل هدفًا وصنع مثله. وعلي صعيد مشاركاته مع المنتخب الاوليمبي فقد شارك في 5مباريات في بطوله الامم الافريقيه تمكن خلاهم من احراز هدفين والمساهمه في تأهل الفراعنه الي اوليمبياد طوكيو2020.

الجدير بالذكر ان اللاعب تلقي مؤخرا العديد من العروض الاحترافيه الخارجيه وايضا من ناديي الاهلي والزمالك ولكن اصابته مؤخرا عرقلت انتقاله بسبب بعده عن المشاركة في المباريات وغيابه عن المشاركه في اوليمبياد طوكيو الماضيه.

فخر الدين

أعلن نادي بيراميدز رسمياً انضمام فخر الدين بن يوسف لصفوف الفريق قادماً من نادي الإسماعيلي لمدة ٣ سنوات قادمة في صفقة انتقال حر.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

بدأ اللاعب مسيرته الرياضية منذ سن الثامنة، فقد كان ينشط ضمن أصناف الشبان للملعب التونسي. ولكنه إثر خلاف مع أحد المدربين غادر هذا الفريق في اتجاه النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم.

جذب فخر الدين انتباه المشرفين على النادي الرياضي الصفاقسي فسعوا إلى انتدابه، وبذلك انضمّ إلى هذا الفريق منذ صائفة 2011 موقعا معه عقدا مدته 5 سنوات.

برز فخر الدين بسرعة مع شبان النادي الصفاقسي، فتم إلحاقه بصنف الأكابر حيث افتك مكانه سريعا، وأصبح بسرعة من العناصرة المؤثرة في الفريق التي قادته إلى الظفر ببطولة تونس وبكأس الاتحاد الأفريقي سنة 2013. وقد أدى مردود بن يوسف اللافت إلى فوزه بلقب أفضل لاعب تونسي لسنة 2013.

دعي اللاعب للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي تواصل بروز فخر الدين مع النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب على حد السواء، ولكن انسحاب فريقه من المنافسة على لقب رابطة الأبطال الإفريقية سنة 2014 من الدور نصف النهائي عمق رغبته في الخروج من تونس لعيش تجربة أوروبية مع إحدى الفرق التي بقيت تتابعه لمدة طويلة.