/649753/جنش-يوقع-لفيوتشر-وينتظر-موافقة-الزمالك-تفاصيل

وقع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك على عقود الانتقال لنادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل، في ظل استقرار مسؤولي القلعة البيضاء على رحيل اللاعب عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو فيوتشر المفاوضات مع إدارة الزمالك على كافة التفاصيل الخاصة باستعارة الحارس في الفترة الحالية، بعدما أخطر جنش مسؤولي القلعة البيضاء بقراره النهائي بالانتقال لفيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى جنش عدة عروض من أندية الدوري أبرزهم من البنك الأهلي والاتحاد السكندري وفيوتشر ، قبل أن يفضل اللاعب عرض الأخير للانتقال إلى صفوفه في ظل تمسك علي ماهر المدير الفني للفريق بضمه.

وكانت الفترة الماضية شهدت خلافا بين جنش والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب رفض الحارس الجلوس بديلا في مباراة سيراميكا في الدور الثاني لمسابقة الدوري.

محمود شبانة

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.