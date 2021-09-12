/649758/حسناء-سيف-الدين-تكشف-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-عجزها-عن-الحركة

حرصت الفنانة المصرية حسناء سيف الدين على مشاركة الجمهور مستجدات حالتها الصحية، موضحة أنها خضعت للجلسة الأولى من جلسات العلاج الطبيعي، وداعية المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة حسناء سيف الدين.

حسناء سيف الدين تخضع لأولى جلسات العلاج الطبيعي

كتبت حسناء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "النهاردة كان أول يوم ليا في جلسات العلاج الطبيعي، الشفاء من عندك يا الله.. إن شاء الله اتحسن و ارجع امشي و اتنطط و ارقص و اجري احسن من الأول، ربِ إني قد مَسَّنِـيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَـمُ الرَّاحِمِين".

أزمات حسناء سيف الدين الصحية

وسبق وأن علنت حسناء تعرضها لوعكة صحية شديدة وأزمات متتالية، فكتبت عبر «فيسبوك»: "وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ، ونايمة على ضهري وعشان أتقلب لازم حد يقلبني".

وتابعت حسناء سيف الدين : "يا رب أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع".

وأضافت : "أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي، و بقيت أعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة، مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها".

آخر أعمال حسناء سيف الدين الفنية

وكانت آخر أعمال حسناء الفنية مسلسل «سكن البنات» مع المخرج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

وشارك في البطولة وفاء عامر، ودينا، ومنة فضالي، وأيتن عامر، وشيما الحاج، ومنذر ريحانة، وحجاج عبدالعظيم، ومحمود عزت، وتغريد فهمي، وشمس، ومحمود ناصر، وإيمان مسامح، ومنة الشريف، وعدد من نجوم الفن، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

السيرة الذاتية لحسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين، ولدت لأب أردني وأم مصرية عام 1976 بالمغرب، ثم انتقلت مع أسرتها للأردن حيث أتمت المرحلة اﻹعدادية، ثم سافرت إلى مصر لتلتحق بالمدرسة الثانوية ثم الجامعة، وحصلت على بكالوريوس اﻹعلام قسم إذاعة وتلفزيون، كانت بداية مسيرتها التمثيلية عام 2007 حيث شاركت بـ3 مسلسلات هي "عيون ورماد"، و"لحظات حرجة"، و"أحلامك أوامر"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها "لحظات أنوثة" و"ألوان الطيف" و"كاريوكا".