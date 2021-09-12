النائب محمد عمارة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية: مصر تضع كودًا جديدًا واقعيًا لحقوق الإنسان 

/649761/النائب-محمد-عمارة-بعد-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-مصر-تضع-كودا-جديدا-واقعيا-لحقوق-الإنسان

أكد النائب الدكتور محمد عمارة عضو، مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين،عضو اللجنة العامة بالمجلس، ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن مصر وضعت مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان، ولكن ليست مجرد شعارات أو مكلمات حنجورية ولكن مفاهيم ومعايير ملموسة على أرض الواقع .

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنشيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لتحيا مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مصر في ظروف عصيبة وتحديات أكثر صعوبة، مشيرا إلى معركتي البناء والبقاء ونجاحه فى العبور إلى أفاق الجمهورية الجديدة،مضيفا”كلمة جديدة هنا أكثر شمولية وعمقا ومن ضمن مبادئ الجمهورية الجديدة تطبيق المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان على أرض الواقع فكانت حياة كريمة بشمولية تطبيقها على أرض الواقع هي أيقونه الحقوقية الإنسانية الحقيقية .

حقوق الانسان فى مصر

وأضاف النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نواتها تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات بهدف تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن ترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع،إضافة إلى رفع كفاءة الوعي الجمعي ليكون درعا يصد هجمات قوى الشر لهدم الأوطان، مؤكدا ان الاستراتيجية تمثل كودا جديدا وضعته مصر لحقوق الإنسان وهو كود الواقعية وتتويج النجاح على أرض الواقع حتى ينعم المصريون بحياة كريمة ملموسة وليست حنجورية كما كان من ذي قبل والمتاجرة بأحلام الفقراء وسكان المناطق العشوائية دون أن يفعل لهم أحدا شيئا ولكن مصر السيسي فعلت ثم تحدث العالم عنها لتنطلق قاطرة الجمهورية الجديدة نحو المستقبل ووقودها العمل والإخلاص مبرهنةً للعالم أجمع المعنى الحقيقي الواقعي الملموس على أرض الواقع لحقوق الإنسان.

واختتم عمارة قائلا:” بصدق عفوا دكاكين حقوق الإنسان التي تاجرت بدماء الإنسان نفسه وتغاضت عن حق الإنسان في الحياة الكريمة لتأتي مصر وتضع إعلانا جديدا لحقوق الإنسان كمنتج ملموس على أرض الواقع والذي سيعتبر كودا دوليا لحقوق الإنسان.