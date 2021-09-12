محمد سعد يرد على شائعة وفاته بكورونا: «أنا بصحة كويسة»

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ترددت أنباء خلال الساعات القلية الماضية تفيد بوفاة النجم محمد سعد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب.

دوت الخليج يكشف حقيقة وفاة الفنان محمد سعد، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

المكتب الإعلامي ينفي شائعة وفاة محمد سعد

ولكن سرعان ما نفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

محمد سعد يتألق في الكنز 2

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2» من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عددا ضخما من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، عبد العزيز.

يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

آخر أعمال محمد سعد الدرامية

بينما في الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد «فيفا أطاطا» عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين "أطاطا" التي ظهر بها في فيلم "عوكل"، وشخصية "اللمبي" التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.

يذكر أن الفنان محمد سعد علق على إقالة كابتن حسام البدرى عبر حسابه بموقع انستجرام حيث نشرصورة له من فيلم «بوشكاش» وعلق قائلا: "ادعم كابتن بوشكاش لتدريب المنتخب".