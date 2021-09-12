النائب عبدالوهاب خليل يحذر المواطنين من الانسياق وراء عمليات النصب..ويؤكد الوعي السلاح الحقيقي لمواجهة ظاهرة المستريح 

/649764/النائب-عبدالوهاب-خليل-يحذر-المواطنين-من-الانسياق-وراء-عمليات-النصبويؤكد-الوعي-السلاح-الحقيقي-لمواجهة-ظاهرة-المستريح

أكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أنه انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى "توظيف الأموال"، في محاولة من المتهمين والمجني عليهم للثراء السريع، مؤكدًا أنه على الرغم من تكرار واقعة ممارسة بعض أعمال النصب على المواطنين هناك من يقع ضحية وفريسة سهلة ، خاصة أولئك الباحثين عن المكاسب السريعة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عبد الوهاب خليل بشأن النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

ظاهرة توظيف الأموال

وذكر خليل، في تصريحات له، أسباب انتشار ظاهرة النصب وذلك من الطمع الشديد من قبل بعض أصحاب الأموال وعدم وجود رؤية منهم لاستثمار نقودهم بمشاريع خاصة بهم و عجزهم عن إدارة مشروع والخوف من الخسارة حال فشل المشروع، موضحًا أن هذه الأسباب بالإضافة إلى الجهل وقلة الوعي تزيد من انتشار ظاهرة المستريح.

الجرائم الالكترونية

وبين النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب" أنه على الرغم من أهمية مواقع التواصل الاجتماعي فى التقارب الثقافي والحضاري بين الشعوب، إلا أن بعض محترفي الإجرام استخدموها فى النصب على المواطنين، وتعددت أساليب الاحتيال من خلال الجرائم على صفحات السوشيال ميديا التى تضبطها الأجهزة الأمنية ومن أبرزها انتحال الصفة مثل صفة مشاهير وأطباء، وصفحات الدجل ومن أبرزها صفحة دجال أطفيح الذى أوهم ضحاياه بقدرته على الشفاء من السحر وخلافة من الشعوذة و"الاتجار بالعملة"، حيث يوهم بعض النصابين ضحاياه بقدرته على تغير العملة بأسعار أعلى من أسعار البنوك، كما حدث من تشكيل عصابى بالجيزة والنصب فى مبلغ 90 ألف دولا من مواطن، فضلًا عن العديد من الكيانات الوهمية، حيث أن العديد من الصفحات التى تحمل أسم كيانات وهمية تمنح المواطنين شهادات معتمدة فى التمريض ودورات اللغة الغير معتمدة.

الأدوات التشريعية

وشدد خليل، على ضرورة استخدام كافة الأدوات التشريعية والإعلامية والاجتماعية لتوعية الأهل في جميع محافظات الوطن من الوقوع في براثن تلك العمليات قبل أن تصبح ظاهرة يصعب القضاء عليها، وتدشين حملات التوعية وتشديد العقوبة على من يقوم بالنصب على المواطنين، مفيدًا أن هناك جهات كثيرة شرعية يمكن من خلالها الإستثمار فيها ، سواء كانت بنوك او الجهات الإستثمارية الحكومية،أو المشاريع الخاصة، وهذه الطرق أفضل وأكثر أمان من إعطاء أموالك لمستريح يقوم بسرقتها..