وزيرة البيئة: كورونا جعلت العالم يدرك أهمية العودة للطبيعة والتعافى الأخضر

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحدث الثانى لمنصة الشراكة البيئية الإفريقية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذى يدور حول التعافى المستدام من آثار جائحة كورونا، ووضع إفريقيا على مسار النمو والازدهار، وسبل الاستفادة من قدرات الجهات غير الحكومية.





وقدمت الوزيرة مجموعة من الرسائل للمناقشة على مستوى متخذى القرار والخبراء والأكاديميين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تداعيات جائحة كورونا جعلت العالم يدرك أهمية منهجيات العودة للطبيعة وإعادة البناء الأفضل والتعافى الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، والتى لا يمكن العمل عليها بمعزل، وهذا ما تمثله ضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر) والتى نشأت معا لكن تفرقت مسارات عملها، فلم تؤتى الثمار المرجوة منها.

وشددت فؤاد على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة للربط بين مسارات تلك الاتفاقيات، خاصة مع تأثر القارة الإفريقية بتغير المناخ واعتماد اقتصادها على الموارد الطبيعية ليصبح التصحر احد اهم التحديات التى تواجهها، مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تولى مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجى فى 2018 يبادر بإطلاق المبادرة الرئاسية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث، لتتجدد تلك الدعوة عالميا بعد ما خلفته آثار جائحة كورونا، فأصبح العمل على ربط مسارات تلك الاتفاقيات أمرا حتميا يتطلب تكاتف جهود العالم أجمع.

كما أكدت وزيرة البيئة على الدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الجهات غير الحكومية فى نقل المعرفة والخبرات اللازمة لربط مسار تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى قصص النجاح فى الاستفادة من المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية فى مواجهة فقد التنوع البيولوجى ومكافحة التصحر ومواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، موضحة أن إفريقيا حاليا فى حاجة لتوفير التمويل المستدام وبناء قدرات وطنية مستدام، مما يتطلب أن تظل القارة على قلب رجل واحد وبصوت واحد المطالبة بحقوقها وحقوق شعوبها والأجيال القادمة لضمان التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل مستدام لها، وبناء القدرات الوطنية اللازمة للإدارة المستدامة الفاعلة لهذا التمويل وتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بوضوح.