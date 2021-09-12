صور.. محافظ الجيزة يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى أوسيم المركزى

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وأكد محافظ الجيزة، أن القسم يعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بمركز أوسيم والقرى التابعه له، بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن القسم يضم 12 سرير عناية مركزة، و11 جهاز مونيتور، وجهاز رسم قلب متنقل، وغرفتين مجهزين على أعلى مستوى، بهما 5 أسره مجهزة، بالإضافة إلى غرف عزل وتمريض.
وعقب الافتتاح حرص المحافظ على الاطمئنان على حالة المرضى داخل مستشفى أوسيم المركزى، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بجميع أقسام المستشفى.
وأشار إلى أن هناك اهتماما بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والوقوف صفاً واحدا لمواجهة جائحه كورونا.
رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، والدكتور محمد منصور، مدير مديرية الشئون الصحية، وفرج عبد العاطى، رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق.
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