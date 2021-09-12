انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد محسن أبو القاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بالمحافظة اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة .





وقال، فى بيان، إن 289 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم (209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا بالقسم العلمى)، حيث يؤدى طلاب الأدبى الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق، وطلاب القسم العلمى فى مادتى الديناميكا والتوحيد. يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تجرى على مدار فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى.

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