الاتحاد الدولي لكرة السلة يخطر الزمالك بشكل رسمي بالمشاركة فى كأس العالم للأندية

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كان فريق سلة الزمالك قد توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا ، تحت إشراف الـ NBA ، كما توج ببطولة دورى السوبر أيضا .