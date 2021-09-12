فيديو يبرز سرقة طفلين لسيارة بقنا.. وتصرف غريب من المالك «فيديو»

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شهدت الساعات القليلة الماضية بمركز دشنا واقعة سرقة سيارة أحد الأطباء الصيادلة من جانب طفليين قبل أن ترصدهم كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد المحال التجارية بجانب الواقعة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كاميرات المراقبة ترصد سرقة متعلقات سيارة صيدلى بقنا

ورصدت كاميرات المراقبة بشارع المحطة بمركز دشنا شمالى محافظة قنا محاولة طفلين لسرقة بعض المتعلقات بسيارة ملاكى يمتلكها طبيب صيدلى رغبة في اقتناء أي مبالغ مالية أو متعلقات شخصية.

صيدلي يرفض معاقبة طفليين سرقوا مقتناياته الشخصية

أكتشف مالك السيارة وبعد فحص السيارة سرقة الهاتف المحمول فقط دون نجاح الطفليين في إغتلاس أي مبالغ مالية متواجدة في السيارة وذلك بسبب شعورهم بقدوم أحد الماراة وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة.

ورفض الصيدلى تحرير محضر بالواقعة رأفة بالأطفال ولكنه أصر على نشر الفيديو للتوعية وأخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى في شوارع المحافظة، حيث أنتشرت فى الاونة الأخيرة سرقة بعض «التكاتك» بالمحافظة بالإضافة إلى خطف الأطفال.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من انتشارها وسرعة القبض على الجناة فى خلال ٢٤ ساعه فور بلوغ اى شكوى من أى مواطن، وياتى ذلك فى إطار نشر الطمأنينة بين المواطنين والقضاء على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن القنائي .

أسماء الأطباء الصيادلة المقبولين فى مسابقه مخازن إدراة الصيدلة بقنا

على جانب أخر أعتمدت اللجنة المكونة من دكتور/ إيناس نزيه زكي مساعد مدير اداره الصيدله، ودكتور/ جورج كمال نائب مدير اداره الصيدله،ودكتور/ مروه مصطفى علي مدير التموين الدوائي، ودكتور/محمد نصر فندي مدير التفتيش الصيدلي.

فيديو يبرز سرقة طفليين لسيارة بقنا.. وتصرف غريب من مالك السيارة «فيديو»

ويرصد دوت الخليج أسماء المقبولين في مسابقة مخازن إدراة الصيدلة بقنا

ووقع الاختيار على الصيادله الحاصلون على أعلى الدرجات خلال الإختبارات التي جرت بين العديد من الصيادلة المتقدمين للإلتحاق بتلك المنصب وهم كالتالي : - دكتورة نجلاء صلاح أبو الوفا - دكتورة كاترين نشأت - دكتورة اميمه سلامة يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على حل المشاكل الخاصة بالصيادلة في كافة المحافظات على رأسها محافظات الوجة القبلي والصعيد.