/649762/كواليس-سقوط-عصابة-السيارات-في-قبضة-الأمن

دوت الخليج يرصد تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من مدير معرض للسيارات بالقاهرة، بأنه تعرضه لواقعة احتيال من قبل شخص، لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر، وبعد ذلك باعها المبلغ ضده بأوراق «مزورة».

وتشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، نتج جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها في النصب والاحتيال على الشركات والمواطنين المواطنين والشركات، عن طريق الاستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها.

عكس الحقيقة

وبعد استلامـها يقومـون بتزوير المبايعات التي يتحصلون عليها مــن معارض السيارات الموجهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات بها أن السيارات تم شرائها نقداً بدون حظر بيع "على خلاف الحقيقة".

كما توصلت التحريات إلى إتباع أفراد التشكيل العصابى المذكورين ذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بشأن الواقعة محل البلاغ، وتمكنوا من خلال ذلك من استيلائهم على (السيارة المُبلغ عنها) دون دفع ثمنها كاملاً، واستبدالهم مبايعة للسيارة "صحيحة" منسوب صدورها من شركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى "مزورة".

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم القبض على اثنين من المتهمين، وعثر بحوزة أحدهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.