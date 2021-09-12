رسميا.. الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

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تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا من الاتحاد الدولي "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها في 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل إفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

وستقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

كرة اليد

وفاز كرة يد الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة يد الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يواجه برشلونة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك يفوز على الأهلي

وفاز فريق اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه وذلك بعد الفوز على الأهلي 28-27 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة حسن مصطفى.

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 16-14، وسط مستوى هجومي قوي من الأهلي والزمالك أصبح في أزمة بعد طرد سيف الدرع مما ساهم في تقدم الأهلي.

في الشوط الثاني عاد الزمالك مرة أخرى، وسط مستوى مميز من يحيى الدرع وهتلر في الدفاع وفي أخر الثواني سجل الدرع نقطة الفوز من تسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27 ويصعد الزمالك إلى كأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الثاني تألقا من كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي ساهم بتصديات رائعة في فوز الزمالك وعدم اتساع الفارق في بداية الشوط الذي شهد تقدم الأهلي.