/649768/فيصل-بن-فرحان-الوثائق-كشفت-عدم-تورط-السعودية-في-أحداث-11-سبتمبر

بعد اتهام المملكة العربية السعودية بضلوعها في أحداث 11 سبتمبر ودولًا أخرى، وبعد عقدين من الزمن على تلك الأحداث، أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، ان الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر، موضحة أن بلاده شريكة فى مكافحة الإرهاب وسنعمل دوما مع حلفائها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، أن السعودية لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، وأن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال عملية السلام والحفاظ على حياة المدنيين.

الرئيس الأمريكي

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي بايدن قال "وقعتُ أمرًا تنفيذيًا يتضمن توجيهات لوزارة العدل ووكالات أخرى ذات صلة، للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن وثائق متعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 11 سبتمبر".

وأضاف أن رفع السرية يجب أن يدخل حيز التنفيذ في "الأشهر الستة المقبلة"، وقال بايدن "يجب ألا ننسى أبدًا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصًا أبرياء قتِلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أمريكا في تاريخنا".

دوت الخليج

وتأتي هذه الخطوة مع حلول الذكرى العشرين للهجوم الذي دفع وقتذاك الرئيس جورج بوش الابن، بعد فترة وجيزة، إلى إصدار أوامر بغزو أفغانستان، حين كانت حركة طالبان توفر ملاذا لقيادات "القاعدة".

عائلات الضحايا

والضغط من أجل الحصول على مزيد من المعلومات يأتي بدفع من عائلات الضحايا التي تقاضي السعودية بتهمة تواطؤ مزعوم في الهجمات، ولطالما أعربت العائلات عن إحباطها من عدد الوثائق التي لا تزال سرية ويُحظر الاطلاع عليها.

لجنة 11 سبتمبر

وقالت لجنة 11 سبتمبر الرسمية التي شكلها الكونجرس إنه "لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسئولين السعوديين قد قدموا التمويل بشكل فردي" للقاعدة، واعتبر البعض هذه الصياغة إشارة إلى أن شخصيات سعودية غير رسمية أو أدنى مرتبة ربما لعبت دورا في الهجمات، ولا يزال جزء من التحقيق مصنفا سريا جدا ولا يمكن نشره.

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلق عملية رفع السرية، أشار بايدن إلى أن "الأحداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، وهي تتعلق بلحظة مأسوية لا تزال تتردد في التاريخ الأمريكي"، وأضاف "لذلك، من الأهمية ضمان أن تُعزز حكومة الولايات المتحدة الشفافية إلى أقصى حد.