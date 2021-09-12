/649770/محمد-تيسير-مطرعن-الاستراتيجية-الوطنية-تتماشى-مع-جهود-بناء-الإنسان-المصري-و-الجمهورية-الجديدة

أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،مؤكدا تتماشى مع جهود بناء الإنسان المصري ومع الجمهورية الجديدة والعمل على تحويلها لواقع ملموس.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج،على أهمية ملف حقوق الإنسان بالنسبة للدولة المصرية،لافتا الى ما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة من ثورات وحروب على الإرهاب وغيرها من المشاكل والتحديات، إضافة إلى الهجوم الذي تعرضت له مصر فى الداخل والخارج من المنظمات الحقوقية المشبوهة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر،مشيرا إلى أن الاستراتيجية تؤكد أن بناء الانسان وحفظ كرامته على رأس أولويات القيادة السياسية، من خلال تقديم الصورة الأوسع والأعم لحقوق الإنسان .

ملف حقوق الانسان فى مصر

وأشار النائب محمد تيسير مطر،أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة أهتمت خلال دور الإنعقاد الأول بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،كأول التزام حكومي تقدمه الحكومة المصرية في ملف حقوق الانسان حتي عام 2026، موضحا أن دور اللجنة يتمثل فى المساهمة في إطلاق الاستراتيجية دي وتحسينها،مضيفا “ دور اللجنة بالبرلمان هو مراقبة الحكومة بعد إطلاق الاستراتيجية والتأكد من التزامها بما تعهدت به.