/649775/بلاغ-للنائب-العام-يطالب-بتقديم-فيفي-عبده-للمحاكمة-بسبب-رقصها-بالبشكير

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة «تطهير المجتمع» ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور بسبب فيديو رقصها بمنشفة الحمام.

دوت الخليج يرصد الإجراء القانوني الذي اُتخذ ضد الفنانة فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير.

فيديو فيفي عبده بالبشكير يتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع

اعتبر فرحات الفيديو الأخير الذي نشرته فيفي فعلًا فاضحًا ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع، بحسب ما جاء في منشور نشره على صفحة تحمل اسمه على «فيسبوك»، أُعلن فيها التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ.

فيفي عبده تثير غضب الجمهور بسبب رقصها بالفوطة

وكانت قد خرجت فيفي عبده لإحداث ضجة من جديد من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت به شبه عارية وهي تستعرض جسمها وترقص بالفوطة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "يا مساء الفل من الساحل الشمالي، أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح..خمسة موااااه".

الجمهور يهاجم فيفي عبده بسبب رقصها بالفوطة

الأمر الذي أثار غضب الجمهور، وعبروا عن استيائهم من خلال عدة تعليقات، فأحدهم كتب: "اتقي الله في نفسك وسنك هو أنتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك يشيخة"، وعلق الآخر: "يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش.. لحقتي تلبسي اكسسوارات وتحطي ميكاب".

تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب "حقنة خطأ" في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: "مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية".

كما سبق، وأن كشفت فيفي عبده، عن تعرضها خلال الأيام الماضية إلى وعكة صحية نتيجة الحسد، مؤكدة أن هناك عيونًا حسدتها لذهابها إلى المصيف في الساحل الشمالي.

وقالت فيفي عبده، خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، إنها سافرت إلى الساحل الشمالي لتحصل على “تان” لجسمها، وأن سبب ما تعرضت له هو العين والحسد.

وأضافت: “أنا أصبحت لا أثق في الناس، ونسيت اللغة الإنجليزية لأنني لا أتمرن عليها منذ ما يقرب من سنة أو سنة ونصف لمرضي في تلك الفترة”.

آخر أعمال فيفي عبده الفنية

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر» مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.