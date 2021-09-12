/649776/مطالب-بتشكيل-لجنة-برلمانية-خاصة-لمتابعة-تنفيذ-الإستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة تكون مهمتها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما وان الإستراتيجية تحتوى على العديد من التشريعات التى من المنتظر ان يصرها مجلس النواب، كما تتضمن تعديلات تشريعية كي تتوافق هذه التشريعات مع الإستراتيجية الوطنية.

دوت الخليج

مطالب بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واستكمل مدير المركز الوطني:" هذه الإستراتيجية الحدث الأعظم والذي من الأهمية بمكان ان يتم الاحتفاء به تحت قبة البرلمان من خلال اهتمام برلماني خاص كونها اول مرة تصدر هذه الإستراتيجية، وبالتالى فهو حدث جلل وجديد على مجلس النواب الذي بالضرورة أن يهتم به البرلمان وبتفاصيله دراسة مدة تأثيره على الحياة التشريعية.

محسن يطالب بعقد جلسات مع النواب

كما طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني، أن يتم عقد جلسات عمل للسادة النواب من خلال معهد الدراسات البرلمانية، ليتم شرح تفاصيل الإستراتيجية للسادة النواب، من خلال استعراض كافة تفاصيلها وتأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ودور مجلس النواب فى تنفيذ هذه الإستراتيجية، كون أن هناك بعضا من النواب تحتاج المزيد من الشرح والتفاصيل والدراسة لهذه الإستراتيجية.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أطلق أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من السياسيين ورجال الدولة.