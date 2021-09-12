/649786/المؤلفين-والملحنين-تصدر-بيان-شديد-اللهجة-بسبب-انزعاجها-من-التراخيص-على-الحفلات

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، بيانًا رسميًا، أعربت فيه عن مدى انزعاجها من نقابة المهن الموسيقية، وموقفها من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات التي تؤدي فيها علنًا.

دوت الخليج يرصد بنود بيان جمعية المؤلفين والملحنين بشأن انزعاجها من نقابة المهن الموسيقية.

بيان نقابة جمعية المؤلفين والملحنين

واستهل البيان من قبل الجمعية: "تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية".

وتابع: "وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني".

وأضاف البيان: «تهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان».

وأردف البيان: «وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون».

وأضاف: «فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل».

الملحنين والمؤلفين تحذر من تغليب المصالح الفئوية

واختتم: «وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات العنائية ومشغلي التسجيلات السمعية DJ على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة، ولتكن مصر دوما دولة القانون وقبلة المبدعين».