الصحة: استحداث مجمع خدمات طبية وربطه بمستشفى بولاق أبو العلا

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، بتكلفة حوالى 750 مليون جنيه.





ورافق الوزيرة، خلال جولتها، الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة حول البرنامج الوظيفى المقرر للمستشفى الجديد، والذى يتكون من 6 طوابق بمساحة إجمالية 31 ألف متر مربع، وبطاقة 130 سريرًا داخليًا من ضمنهم 57 سرير رعاية مركزة، و10 عيادات خارجية بمختلف التخصصات، كما يضم 5 غرف عمليات، و4 غرف للمناظير، وصيدلية داخلية.

وتابع أن المستشفى يضم وحدة غسيل كلوى بسعة 19 ماكينة، و20 حضانة للأطفال و2 كشك ولادة، كما يضم مركز متكامل للأشعة يشمل (المقطعية، السينية، الرنين المغناطيسى، سينية بانوراما، فلوروسكوبى، دوبلر، الأشعة بالموجات الصوتية)، بالإضافة إلى قسم للمعامل الرئيسية (دم، كيمياء، بكتيريا، طفيليات)، فضلاً عن معمل أسنان.

وأضاف أن الوزيرة كشفت أنه من المقرر إنشاء "مجمع خدمات طبية"، وإلحاقه بالمستشفى، ليصبح مستشفى بولاق أبو العلا باكورة هذا النوع الجديد من الصروح الطبية والذى سيتم إنشاؤه بجميع عواصم المحافظات بما يتماشى مع التقدم الذى تشهده مصر بمختلف المجالات، داعية القطاع الخاص للاستفادة من هذا النهج الجديد، ومضيفا أن الوزيرة أكدت تقديم كافة التسهيلات لشباب الأطباء للمشاركة فى الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع.

وأوضح أن المجمع سيتم إنشاؤه بإجمالى مساحة 8 آلاف و800 متر مربع، ومن المقرر أن يضم 50 عيادة ومركز طبى بجميع التخصصات الطبية، ومراكز أشعة متكاملة، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات ألعاب رياضية، ومراكز علاج طبيعى، كما يضم معارض طبية للأجهزة الطبية.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة أشادت بالموقع الجغرافى المتميز لمستشفى بولاق العام، والذى يقع فى قلب العاصمة القاهرة وبالقرب من كافة وسائل المواصلات وأماكن التجمعات والخدمات العامة، لافتة إلى أن المستشفى تم إدراجه بالخطة الاستثمارية لعام 2021- 2022 لإعادة بناؤه، حيث كان قد توقف بناؤه منذ 5 سنوات.

وذكر مجاهد، أن الوزيرة شددت على الشركات الاستشارية والمنفذة، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المستشفى لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما وجهت بإنشاء سكن للأطباء والتمريض بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مستشفى بولاق أبو العلا يحقق حلم لأهالى المنطقة بعد عدة سنوات من التعثر حيث تم الانتهاء من كافة التراخيص الخاصة بالبدء فى بناء المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الطبى يقع فى مكان متميز بوسط المدينة ومحاط بعدد من المنشآت الهامة كما سيخدم عددا كبيرا من المواطنين بالمنطقة الذين سيحصلون على خدمة متميزة فى كافة التخصصات.

وثمن محافظ القاهرة جهود الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان فى إعادة إنشاء المستشفى لخدمة قطاع كبير من المواطنين.