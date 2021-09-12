سر عظمة يوحنا المعمدان فى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - وجاءت العظة بعنوان "سر عظمة يوحنا المعمدان" وذلك بمناسبة عيده الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم (اليوم الثانى من شهر توت). ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها، وعرضت العظة على قناة ON وهى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc).

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