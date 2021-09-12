الوزراء: انخفاض الازدحام المرورى بالقاهرة الكبرى 4% بعد تطوير الطرق

جدة - نرمين السيد - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض الازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامى 2020 و2019، مشيرا إلى أنه فى ساعات الذروة انخفض بنحو 6% بين العامين.





جاء ذلك فى "الانفوجرافيك" الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرصد فيه الأثر العملى الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتى بدأت تؤتى ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولى فى 2014. وأوضح أن أفضل أوقات التحرك فى القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساء، وهو ما يوفر نحو ساعتين سنويا، وذلك عكس الوضع فى عام 2014 وفقا للبنك الدولى. وأشار إلى أن البنك الدولى رصد أن تكلفة الازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى وصلت إلى 8 مليارات دولار، أى أكثر من 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014.

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