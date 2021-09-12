حياة كريمة.. مميزات جديدة للعاملين فى جامعة القاهرة عبر صندوق الزمالة

جدة - نرمين السيد - واتخذت الجامعة عددا من الإجراءات التأمينية والمميزات، من خلال القرارات فى صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث سيتم زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 150 ألف جنيه بدلا من 120 ألفا، وزيادة الحد الأدنى فى حالات الوفاة إلى 55 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأساسى من 1/ 7/ 2012 إلى 1/ 7/ 2014، وزيادة عدد الشهور من 175 إلى 190 شهرا.

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