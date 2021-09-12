استعدادا لبدء الدراسة.. تطعيم 40 ألف معلم بمدارس الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن حصول 40 ألف و656 معلما على لقاح كورونا، وتسجيل 26 ألف و968 معلما آخر من خلال المراكز التى وفرتها وزارة الصحة والسكان بالمدارس والمراكز المتنقلة.





وقال سعد، إنه سيجرى الانتهاء من كافة المعلمين والعاملين بالمدارس قبل بدء الدراسة، مشيرًا إلى أنه جرى التشديد على إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس.

وأضاف أنه يتم متابعة حالة النظافة بالمدارس وتفعيل دور اللجان الصحية وتطهير مقابض الأبواب والسلالم، لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، أعلن سعد، عن مسابقة أفضل مدرسة من حيث جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى بالنسبة لرياض الأطفال والمراحل " الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأوضح أنه سيتم التقييم من خلال اللجان فى الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر، وفقًـا لاستمارات تقييم جرى إعدادها، وسيجرى إعلان النتائج فى 3 أكتوبر وتكريم المدارس الفائزة على مستوى كل إدارة.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس.

وشدد على سد العجز بالمدارس من خلال الندب الجزئى أو الندب الكلى للمعلمين بما يضمن توفير معلمين بمناطق العجز وحسن سير العملية التعليمية.

وأشار إلى ضرورة توفير غرفة عزل بكل مدرسة وتطهير المدارس بشكل دورى ومراعاة التباعد الاجتماعى الآمن، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلا عن مراعاة دخول الطلاب للمدرسة من أكثر من بوابة حرصًـا على منع التزاحم.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء ومسئولى شركة النظافة بالاهتمام بمستوى النظافة، وتنفيذ حملات لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس وغلق مراكز الدروس الخصوصية.