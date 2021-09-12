انطلاق العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس الرسمية الدولية

انطلق اليوم العام الدراسى الجديد 2021/2022 بالمدارس الرسمية الدولية وسط إجراءات احترازية ووقائية.
ويبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية 16 مدرسة موزعين على المحافظات التالية: محافظة القاهرة "زهراء مدينة نصر، مصطفي النحاس، الشروق، العاصمة الإدارية (لم تبدأ بها الدراسة بعد)"، وفي محافظة الجيزة (أكتوبر 1، أكتوبر 2، أكتوبر 3)، وفي محافظة القليوبية (العبور).
وفي محافظة الشرقية (العاشر من رمضان)، وفي محافظة الغربية (طنطا) وفي محافظة الدقهلية (المنصورة)، وفي محافظة بورسعيد (بورسعيد 1، بورسعيد 2)، وفي محافظة الإسكندرية (المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية)، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة كفر الشيخ، والمدرسة الرسمية الدولية بمحافظة دمياط.
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