أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتى بدأت تؤتى ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.
وأوضح أن الازدحام المرورى انخفض في القاهرة الكبرى بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، أما في ساعات الذروة فقد انخفض بنحو 6% بين العامين.
كما أوضح أن أفضل أوقات التحرك في القاهرة يوم الأربعاء قبل الساعة 5 مساءً، وهو ما يوفر نحو ساعتين سنويًّا/ 30 دقيقة، وذلك عكس الوضع في عام 2014 وفقًا للبنك الدولي؛ إذ رصد أن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى وصلت إلى 8 مليارات دولار، أي أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز معلومات الوزراء يرصد أثر تطوير الطرق والكبارى بالقاهرة بين عامى 2019... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.