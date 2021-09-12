قديم.. الأمن يتوصل لأبطال "فيديو الرقص العاري" في حفل زفاف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله عدد من الأشخاص بالرقص على أنغام الطبول بدون ملابس علوية وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء مصحوباً بتعليق بأنه حفل زفاف بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو لإحتفال قديم بتاريخ 28/8/2020 وأنه تم نشره حديثاً على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط (القائم على الفرح المشار إليه ، مقرع الطبول) وبمواجهتهما أقرا بصحة مقطع الفيديو المشار إليه وأنه تم تصويره خلال المدة المشار إليها خلال حفل زفاف أحدهما بمنطقة سكنه وإستعانته بالآخر لتشغيل الطبول والموسيقى وتجميع صغار السن بالشكل المشار إليه ، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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