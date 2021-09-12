/649779/السعودية-تمدد-صلاحية-إقامة-الوافدين-الموجودين-خارجها-دون-مقابل-حتى-30-نوفمبر

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يكشف عن تمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، فضلا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، وذلك آليًا دون رسوم أو مقابل- إلى 30 نوفمبر 2021 - بدلا من 31 أغسطس 2021.

الملحق العمالي بالرياض

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض: أن هذا التمديد جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدره وزير المالية، وبدأت المديرية العامة للجوازات فى تنفيذه فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كورونا)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

دوت الخليج

وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.