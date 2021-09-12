/649780/هتك-عرض-6-فتيات-تأجيل-محاكمة-الطبيب-مايكل-فهمي-وزوجته-لـ9-أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية،اليوم، جلسة محاكمة، الطبيب مايكل فهمي وزوجته، لاتهامها باستدراج 6 فتيات قاصرات، وهتك عرضهن بالقوة والعنف بإيهامهن باحتياجهن إلى العلاج، لجلسة 9 أكتوبر لحضور المتهم من محبسه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته لـ9 أكتوبر

وتعزر حضور المتهم مايكل فهمي من محبسة لدواعي أمنية بينما حضرت زوجته لاتهامها بالاشتراك مع زوجها في هتك عرض الفتيات واستغلال صغر سنهن، وقررت المحكمة حكمها السابق.

كشفت جهات التحقيق أن زوجة المتهم الطبيب المتحرش مايكل فهمي اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

تفاصيل الواقعة

وأشارت إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما، وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها