/649781/لليوم-الثاني-علي-التوالي-استقرار-في- أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 12/9/2021 مقارنة بمستوياتها أمس لليوم الثاني علي التوالي، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ دوت الخليج.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، إن سعر عيار 21 اليوم استقر عند 783 جنيها للجرام الواحد، وسعر عيار 18 نحو 671 جنيها للجرام.

وأضاف نجيب إن سعرعيار 24 يسجل نحو 895 جنيهًا، واستقر ايضا سعر الجنيه الذهب عند 6264 جنيهًا، مؤكدا أن اليوم الاحد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وأوضح نادي أن البورصة العالمية أغلقت اول امس عند 1795 دولار سعر الأوقية، وفي البورصة المصرية عند 783 دولار .

وتسجل أسعار الذهب في مصر تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق خلال الفترة المقبلة ، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

ووقعت بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة "فيكتوريا فولز" للأسهم في زيمبابوي، الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم تمهد إلى إنشاء سوق للذهب في الدولة الأفريقية.

وقال جاستن بيغوني، الرئيس التنفيذي لبورصة "فيكتوريا فولز"، إن زيمبابوي تريد فتح البورصة في محاولة لإنشاء سوق مرجعية تشهد أسعارا تنافسية للعاملين في التعدين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج".