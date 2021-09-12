بحضو النائب حسام زكى..فريق باب الشعرية يحصل على المركز الأول فى دوري مستقبل وطن بنسخته الثالثة

/649783/بحضو-النائب-حسام-زكىفريق-باب-الشعرية-يحصل-على-المركز-الأول-فى-دوري-مستقبل-وطن-بنسخته-الثالثة

انتهت تصفيات قطاع غرب القاهرة بدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الثالثة ( أنت البطل )، والتي أقيمت بملعب مركز الشباب المسيحيين بالأزبكية ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالقاهرة،كما شارك النائب حسام زكي، والنائب محمد ماهر، أمين العاصمة، والنائبة شاديه خضير ، والنائب طاهر الأزهري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل دوري مستقبل وطن بباب الشعرية

وضمت أعضاء لجنة البطولة كلاً من جمال موسى، أمين العضوية، ومحمود مُسلم، أمين المجالس المحلية، وطارق كمال، أمين الشباب، وعمرو عبد المجيد ، أمين الإعلام .

دوري حزب مستقبل وطن

إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، انطلاق التصفيات النهائية من دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل".

وانتهت التصفيات بفوز فريق "باب الشعرية" بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني فريق "القاهرة"، بينما جاء بالمركز الثالث فريق "الجمالية".

كما قام النواب بتسليم كأس البطولة والميداليات عقب إنتهاء المباريات وتتويج باب الشعرية بفوزه بالمركز الأول على قطاع غرب القاهرة.

تفاصيل جوائز دوري مشتقبل وطن

أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.