/649785/رقم-تاريخي-ينتظر-محمد-صلاح-في-مواجهة-اليوم

اصبح الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي علي بعد خطوة وحيده من الدخول في نادي المائه للدوري الانجليزي ليصبح خامس أسرع لاعب يصل الي هذا الرقم في البريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

ومن المقرر ان يواجه نادي ليفربول الانجليزي نظيره ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب "ايلاند رود" في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد فقط ليصل إلى هدفه رقم 100 في مسابقه الدوري الانجليزي الممتاز وكان الفرعون المصري قد نجح في تسجيل 99 هدفا خلال 162 مباراة فقط في المسابقة .

ويستعرض دوت الخليج قائمة اسرع اللاعبين وصولا الي نادي المائه في الدوري الانجليزي : أسرع اللاعبين وصولا إلى 100 هدف في بريميرليج: آلان شيرر - 124 مباراة. هاري كين - 141 مباراة. سيرجيو أجويرو - 147 مباراة.

تيري هنري - 160 مباراة. وسيكون محمد صلاح خامسا حال احرازه هدفا في شباك ليدز يونايتد اليوم بواقع 162 مباراة.

ومن المتوقع ان يبدأ الالماني يورجن كلوب مبارة اليوم بتشكيله مكونه من : في حراسة المرمي: كويمين كيليهر خط الدفاع : أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد خط الوسط : نابي كيتا- جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا وفي الهجوم : ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

ويسعي نادي ليفربول الي مواصلة الانتصارات، وتحقيق نقاط المباراة كاملة في ظل سباقه على قمة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تعادله في الجولة الاخيره أمام نادي تشيلسي.

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم الاحد، أمام فريق ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

إلتقى الفريقين خلال 25 مباراة، تمكن فريق ليفربول من إحراز الفوز في 15 مباراة، بينما تمكن فريق ليدز يونايتد من الفوز في 6 مباريات، وخيم التعادل على الفريقين في 4 مباريات.

أحرز فريق ليفربول 52 هدفاً في شباك نظيره، بينما تمكن فريق ليدز يونايتد من إحراز 26 هدفاً في شباك الريدز.

مباراة ليفربول أمام تشيلسي

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.