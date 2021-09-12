الآن.. طرق الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

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طرق الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة طرق الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، وذلك بعد ظهورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وفقًا لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021
يمكن للطلاب الراغبين فى الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والبحث عن أيقونة نتيجة الثانوية العامة، ومن ثم تسجيل رقم الجلوس والكود المحدد للطالب مسبقًا، ويلي ذلك ظهور النتيجة كاملة مكونة من الأرقام التى حصل عليها الطالب في المواد المختلفة.
دوت الخليج
وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن كافة النتائح الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، قد تم رصدها بشكل كامل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك منذ أيام من انقضاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.
كيفية الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021
والتزم عدد كبير من الطلاب الذين شاركوا فى امتحانات الثانوية العامة، سواء الدور الأول أو الثاني بكافة الاجراءات الصحية التى كانت مطبقة على الطلاب، حيث ارتدى الكثير منهم الكمامات وحافظوا على مسافات التباعد الاجتماعي.
ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالنسبة لطلاب الدور الثاني خلال الأسبوع المقبل على الموعد الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وميعاد ظهور نتيجة ملاحق 2021
وتجرى عملية تصحيح الامتحانات التى أداها الطلاب إلكترونيًا ودون تدخل بشرى، وذلك وفقًا للنظام التى تتبعه الوزارة للحفاظ على مصداقية التصحيح.
هذا وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أكد فى وقت لاحق على أن نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة قد تم رصدها على الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للطلاب التسجيل لكتابة الرغبات.
وجاءت أغلب النسب المئوية للتنسيق هذا العام متباينة ومنخفضة بالنسبة للأعوام الماضية، وذلك فى إطار النظام الجديد المطبق بالنسبة للثانوية العامة.
وشهدت امتحانات الثانوية العامة تطبيق كامل لكل الاجراءات الاحترازية، وأيضًا لوحظ وجود أمني مكثف فى أغلب اللجان التى شهدت امتحانات الثانوية العامة، وهو ما حافظ على تأدية الامتحانات دون أى تجاوزات أو تدخلات خارجية.
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