/649789/يوسف-عامر-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-أهم-ركن-فى-منظومة-بناء-الإنسان-المصري-بشكل-صحيح

قال النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعد من أهم الأركان في منظومة بناء الإنسان المصري بناءً صحيحا، حيث يتضح لكل فرد من خلال هذه الاستراتيجية تلك العلاقات الوثيقة بين الحقوق المختلفة، وضرورة الربط الدائم بينها، والتي ينتج عنها مزيد من التوازن والتقدم في مسيرة البناء والتنمية.

دوت الخليج يرصد تعليق يوسف عامر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

واوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ يوسف عامر، ان المقصود بحقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا، ويأتي على رأسها حقوقه المدنية المتعلقة بالحق في الحياة والأمن والحرية، كما تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تنتظم بها حركة حياة الإنسان، وكذلك الحقوق البيئية التي تضمن صفاء البيئة المحيطة به، مشيرا الى ان المحاور العامة لهذه الاستراتيجية مشتملة على هذه الحقوق بصورة تفصيلية، من أجل تحويل جزئياتها إلى أهداف محددة توضع لها إجراءات لتنفيذها ومتابعتها، لتمثل مصر بذلك ريادة وسبقًا جديدًا في هذا المجال المحوري.

المبادرات الرئاسية

واكد النائب يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ، عامر ان المتابعة للمشروعات والمبادرات التي أُطلقت كمشروعات 100 مليون صحة والمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة، وتكافل وكرامة، وصولاً إلى ضرورة فرض المعايير الأوروبية على البضائع المستوردة، نلاحظ تلك الرؤية الحريصة من الدولة على النهوض بالإنسان المصري نهوضًا نوعيًّا، يحقق للمواطن المصري المكانة العالية التي تليق به في شتى المجالات، مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية تأتي كخطوة جديدة إلى الأمام في تحقيق معنى الشمول والترابط والتعزيز للحقوق الإنسانية لهذا الشعب العظيم؛لتكون تمهيدًا حقيقيًا لصناعة حضارةٍ مصريةٍ جديدة، تنطلق بوعي رشيد وأمانة وثقة؛ لبناء جمهوريتنا الجديدة .

واستكمل رئيس دينية الشيوخ حديثة قائلا " ولا شك في أن تعزيز هذه الحقوق وتطوير آليات تحقيقها يُعدُّ تطبيقًا وتنفيذًا للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي تعرف بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهي: حفظ النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال وقد تواترت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة في تعظيم هذه الحقوق الإنسانية، وغلظت حرمة النفس الإنسانية وترويع الآمنين، كما شددت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، واحترام سنة الاختلاف، وضرورة الاعتناء بالصحة والعلم والثقافة، وما يتخلل ذلك من قضايا ومسائل.

واوضح عامر إن ما قامت به الدولة من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أعلنها الرئيس لهو أمر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لعموم الشعب المصري، انطلاقا من الإدراك للهوية المصرية، والإيمان بالمبادئ، والعمل وفق رؤى وأهداف واضحة، ولتكون هذه الاستراتيجية بمثابة نقلة عملية تواكب متطلبات الجمهورية المصرية الجديدة.