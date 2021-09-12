حقوق الإنسان.. الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اليوم الأحد، إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

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وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

المحافظات

حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية،كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وفي سياق أخر أنهت وزارة الداخلية الاستعدادات اللازمة لتأمين بطولة العالم لدرجات الضمار للناشئين 2021، خلال الايام الاخيرة والتي ستقام بالمضمار المنشئ حديثاً باستاد القاهرة الدولي أمام مجمع الاتحادات الرياضية، وتنطلق اليوم الأربعاء بمشاركة 40 دولة.

شركة المجموعة الأفريقية

وتؤمن شركة «المجموعة الأفريقية» حفل الافتتاح وتسهل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة.

وكانت «المجموعة الأفريقية» نجحت في تأمين العديد من الأحداث المهمة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.