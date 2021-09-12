/649792/بلغت-40-طنا-القبض-على-عصابة-سرقة-خطوط-المواد-البترولية-في-السويس

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد سيارة فنطاس على خط السولار «السخنة ـــ التبين»، الممتد بالمناطق الجبلية.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط السيارة أثناء خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ومُحملة بكمية من المواد البترولية سولار، تقدر بنحو 40 طن مُستولى عليها من الخط المشار إليه، وقرر أنه كان فـي طريقه لتوصيلها لصاحب السيارة.

ونتج عن جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، من أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة المشار إليها 3 أشخاص، مقيمين الجيزة وقيامهم بالتردد على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.

المواد البترولية

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة واستهدافهم ، تمكن من القبض عليهم أثناء تواجدهم بالمدق المشار إليه وبحوزتهم سيارة نصف نقل وبندقية آلية، وعدد من الطلقات، وخزينة لنفس السلاح، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة وبمواجهتهم امام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازته للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامي وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.