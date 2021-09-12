/649793/هيام-الطباخ-عن-الاستراتيجية-الوطنية-القيادة-السياسية-تعمل-علي-تطبيق-النموذج-الأشمل-لحقوق-الإنسان

أشادت النائبة هيام الطباخ ،عضو مجلس النواب، عضو تنشيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن القيادة السياسية للدولة المصرية تعمل علي تطبيق النموذج الأشمل لحقوق الإنسان، وأن تمهيد الطريق لتلاقي جميع الأفكار التوعويه في بوتقة الوطن هو خيار فكري جاد وصادق للجمهورية الجديدة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأكدت النائبة هيام الطباخ،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان تشمل جميع الحقوق الانسانيه بجانب الفكرية كقطبي قطار لابد من تجاورهما ليسير عليهما قطار التنمية لوجهته التي لا حياد عنها من تغيير شامل واعم،موضحة علم الجميع للدولة المصرية كدولة قوية ذات تواجد افريقي ودولي علي حد سواء.

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.