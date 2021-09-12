/649791/11-وظيفة-متوفرة-بشركة-أور-للتمويل-متناهى-الصغر-تعرف-على-طريقة-التقديم

أعلنت شركة أور للتمويل متناهى الصغر، عن حاجتها لعدد من الوظائف فى ضوء جهودها لتوفير فرص العمل للشباب والعاملين القطاع وذلك بمحافظات القاهرة، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ومدينة الغردقة، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر كود المحافظة والوظيفة في عنوان البريد الالكتروني علي [email protected].

دوت الخليج الوظائف التى أعلنت عنها شركة أور للتمويل متناهى الصغر، والتى يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للإتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة منى ذو الفقار، تتضمن مايلى: 1- مدير منطقة ( كود الوظيفة 02) 2- مشرف منطقة ( كود الوظيفة 03) 3- مدير فرع (كود الوظيفة 04) 4- مشرف فرع ( كود الوظيفة 05) 5- اخصائي ميداني (كود الوظيفة 06) 6- محاسب ( كود الوظيفة 07) 7- أمين خزينة ( كود الوظيفة 08) 8- أخصائي مخاطر ( كود الوظيفة 09) 9- أخصائي دعم فني ( كود الوظيفة 10) 10- أخصائي موارد بشرية ( كود الوظيفة 11) 11- بوفيه – نظافة ( كود الوظيفة 12) 11 وظيفة متوفرة بشركة أور للتمويل متناهى الصغر.. تعرف على طريقة التقديم ويضم سوق التمويل متناهي الصغر 13 شركة وهم: ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سندة، تمويلي، فوري، الأولى، فيتاس، فاروس، وشركة كاش ، وشركة تمكين ،وشركة أور. الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التمويل متناهى الصغر بجانب المشروعات المتوسطة والصغير من الإطارات التى تعمل عليها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لدعم حقوق الإنسان والسعى الحقيقى نحو التمكين لكافة الفئات من مرأة وشباب وتفير التمويل المناسب لهم حتى يكون لديهم قدرات على التطوير والإختلاف وذلك تحت رعاية الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر برئاسة منى ذو الفقار.

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