/649802/مؤتمر-طبي-للتعريف-بأمراض-السكر-والضغط-و-الجهاز-الهضمي-برعاية-أفروس-فارما

كشفت شركة أفروس فارما للصناعات الدوائية "AVERROES"، عن إطلاقها مجموعة جديدة من الأدوية التي من شأنها أن تساهم في علاج السكر والضغط والجهاز الهضمي، وهي أدوية "فولبرازال" و"ميتفيلدازون" وذلك استكمالًا للأدوية المتوفرة بالسوق المصرية ومنها "أفيرو ثيازيد" لعلاج ضغط الدم المرتفع، ودواء "كوستاريب" لعلاج قرحة المعدة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

مؤتمر طبي للتعريف بأمراض السكر والضغط و الجهاز الهضمي برعاية «أفروس فارما»

وجاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الطبي "AIM EXPERTS" الذي تنظمه الشركة بشكل نصف سنوي بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بأمراض السكر والضغط والجهاز الهضمي وكيفية العلاج، وذلك بحضور الدكتور هشام الحفناوى رئيس اللجنة القومية للسكر والأمراض غير المعدية، والدكتور نبيل فرج أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة القاهرة، والدكتور طارق يوسف استشاري أمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمي، وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي.

وأكد محمود اللاهوني، المدير التنفيذي لشركة أفروس فارما، إن الشركة تهتم بتقديم أدوية تنافس بها في الأسواق، وأيضًا يستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وبتكلفة مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بمنتجات المضادات الحيوية وأدوية الأطفال وأهما الافيروزوليد ما دفعها لأن تصبح الآن من أكبر شركات الأدوية في مصر، موضحًا أن رؤية الشركة هى إنتاج منتجات بجودة عالية وبسعر مناسب للمواطن المصري.

وكشف الدكتور هشام الحفناوى، رئيس اللجنة القومية للسكر والامراض غير المعدية، الملامح العامة لمرض السكر وكيفية علاجة، مشيرًا إلى انتشار مرض السكر بشكل كبير في مصر، كاشفًا أن إحصائيات "IBF" تشير إلى أنه يوجد في مصر 8.9 مليون مواطن مصاب بالسكر، كما تتوقع أن يرتفع عدد المصابين إلى 17 مليون مصاب في عام 2045، مشيرا إلى أنه في حال استمرار مجهودات الدولة ووزارة الصحة مثل حملة 100 ميلون صحة ستقل نسب الإصابة بالمرض، لذلك اعتقد أنه لن نصل إلى هذا الرقم.

وأستعرض الدكتور طارق يوسف، استشاري أمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمي، وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي طرق العلاج الحديث لجرثومة المعدة، موضحًا نسبتها الكبيرة بين جموع الشعب المصري بنسبه تصل إلى 90% لمن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا.

أمراض السكر والضغط و الجهاز الهضمي

وأفاد الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة للقواعد الارشادية الامريكية والاوروبية الحديثة لعلاج إرتفاع ضغط الدم بقرص واحد من الافيروثيازيد الذي يحتوي علي 3 مواد فعالة مختلفة لعلاج جميع حالات ارتفاع ضغط الدم.

وعلى نفس السياق، أكد الدكتور رأفت يوسف، أستاذ إدارة التسويق بالأكاديمية البحرية، أهمية التسويق الطبي، موضحا أن الطبيب يجب أن يجمع بين الخبرات الطبيبة والتسويق الجيد، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك المعلومات الكافية عن المريض والمحتوى، وطريقة التواصل معه، وأدوات التسويق الجيدة.