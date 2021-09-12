/649771/الآن-لينك-تنسيق-الدبلومات-الفنية-2021--للتقديم-على-الكليات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ، يتطلع الكثير من طلاب الدبلومات الفنية معرفة التنسيق، وذلك بعد أيام من إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعد جمل طريقة الحصول على النتيجة ورابط تنسيق الدبلومات الفنية الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى طريقة الحصول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، وإليكم التفاصيل:-

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت فى وقت لاحق نتيجة الدبلومات الفنية، والتى تم رصدها على الموقع الرسمي منذ أيام، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجاره وزراعه

التسجيل بالرابط الرسمي الخاص پتنسيق الدبلومات الفنية 2021، اتباع بعض الخطوات للتسجيل، والتى منها الدخول إلى الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية، ثم تحديد الأيقونة وفقًا للمرحلة التى يريد الطالب التعرف عليها، ومن ثم كتابة المجموعة التى حصل عليه الطالب.

لا يحق للطالب الانضمام إلى أى كلية دون أن يكون متخطيًا لنسبة النجاح، ومن الضرورى أيضًا أن يكتب الطالب اسمه بشكل واضح دون أى أخطاء إملائية ومن ثم البدء فى تسجيل الرغبات التى يود الطالب الانضمام إليها، وأيضًا كتابة المحافظة الإقامة والشعبة الدراسية.

شروط الانضمام إلى الكليات والمعاهد المتاحة

يمكن للطالب الاستعانة بالكليات المتاحة والتى تكون محددة مسبقًا على الموقع الرسمي للوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات التى سبق وأن ذكرناها.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فإن هناك العديد من الكليات المتاحة التى يمكن لطالب الدبلومات الفنية الالتحاق بها فى الوقت الحالى والذى وصل عددهم أكثر من 50 كلية، ومن ضمن تلك الكليات/ الزراعة، التجارة، الآداب والحقوق، وذلك وفقًا للمنطقة الجغرافية وأيضًا الدرجات التى حصل عليها الطالب خلال مرحلة الامتحانات.

وكانت هناك عدد من الكليات سبق أن حددت النسب المئوية التى من خلالها يمكن لطالب الدبلومات الفنية الالتحاق بالكلية، مثل معهد هندسة وتكنولوجيا العبور الذى جاء بنسنبة مئوية 84.5%، وأيضًا متاح للطلبة المتفوقين الالتحاق بمعهد الجزيرة العالى للهندسة، والمعهد الدلتا العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات، والذى جاء بنسبة مئوية قدرها 84.44.