فيديوجراف.. برامج تأهيل العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تتجه الدولة المصرية إلى التحول الرقمى لمواكبة التطور العالمى، وفى هذا الإطار بدأت وزارة الاتصالات فى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وتضمنت تلك الدورات "تنمية الثقافة الرقمية"، والتى تهدف إلى تطوير ثقافة رقمية تعتمد على الموارد البشرية، وأيضًا "التحول الرقمى للقيادات"، حيث يسعى هذا البرنامج لنشر مفاهيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وقدمت الوزارة أيضًا دورة "أساسيات الابتكار والتفكير"، والتى تستهدف تعزيز ثقافة الإبداع ودعم تطبيق منهجيات التفكير الإبداعى، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى.

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