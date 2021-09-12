انطلاق 158 رحلة جوية لنقل 22 ألف راكب إلى عواصم العالم

جدة - نرمين السيد - ويشهد المطار انتظام رحلات الإقلاع والوصول، وتنطلق الرحلات إلى عدة وجهات دولية منها لندن نيويورك مونتريال باريس إسطنبول فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت كوبنهاجن أربيل ميلانو قازان إنجمينا موسكو بوخارست أمستردام الدوحة أربيل أبوجا بيروت ابوظبى دبى الشارقه البحرين أثينا.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
وتراعى المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.
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