وفد نادى القضاة يزور رئيس الدستورية العليا لتبادل وجهات النظر

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حضر اللقاء المستشارون أبوالحسين فتحى وكيل أول نادى القضاة، ومحمد صبحى خليفة، سكرتير عام النادى، وحازم أبو سديرة أمين صندوق النادى، وحازم رسمى ومحمود المرغنى، عضوا مجلس الإدارة.
وقدم نادى القضاة درع النادى لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ تقديرا للدور الكبير الذى تقوم به المحكمة فى مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.
وأهدى المستشار مرعى، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة درع المحكمة؛ تقديرا لجهودهم الملموسة فى خدمة جموع القضاة، وتوثيق روابط الإخاء، والتضامن بين جموع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.
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