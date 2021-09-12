أخبار مصرية

وفد نادى القضاة يزور رئيس الدستورية العليا لتبادل وجهات النظر

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حسام عبدالله 2021-09-12 15:03 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - زار وفد رفيع المستوى من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، المحكمة الدستورية العليا للقاء رئيسها المستشار سعيد مرعى؛ لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جموع القضاة واستمرار التعاون المثمر والبناء الذى يكفل تحقيق العدالة الناجزة.

حضر اللقاء المستشارون أبوالحسين فتحى وكيل أول نادى القضاة، ومحمد صبحى خليفة، سكرتير عام النادى، وحازم أبو سديرة أمين صندوق النادى، وحازم رسمى ومحمود المرغنى، عضوا مجلس الإدارة.

وقدم نادى القضاة درع النادى لرئيس المحكمة الدستورية العليا؛ تقديرا للدور الكبير الذى تقوم به المحكمة فى مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.

وأهدى المستشار مرعى، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة درع المحكمة؛ تقديرا لجهودهم الملموسة فى خدمة جموع القضاة، وتوثيق روابط الإخاء، والتضامن بين جموع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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