مايا مرسي تستقبل وفد من مجموعة البنك الدولي بمشاركة السيدة...

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم وفد من مجموعة البنك الدولي بمشاركة السيدة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ، والسيدة كيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي ، والسيدة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة المصرية وتذليل العقبات امام مشاركتها في الحياة العامة.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بوفد البنك الدولي في المجلس ، وأثنت على التعاون القائم بين الجانبين ، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تخطو حالياً خطوات واثقة نحو الأمام في جميع المجالات ، في ظل قيادة حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بمشاركة المرأة ومساهمتها في الحياة العامة، مشيرة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقوم بجهود حثيثة لوضع مصر على الطريق الصحيح وتمهيد الطريق للأجيال القادمة من أجل مستقبل افضل للجميع .

وأكدت على أهمية مواجهة العادات والتقاليد السلبية التى تعيق مشاركة المرأة والقيام بدورها المنوطه به تجاه المجتمع ، مؤكدة على دور الدراما كواحده من أهم القوالب الفنيه التى لها تأثير كبير على الأفراد وتغيير افكارهم ومعتقداتهم الخاطئة تجاه المرأة .

وأكدت على أهمية الإبتكار ووضع السياسات وإيجاد حلول جديدة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ، مؤكده على أهمية حث القطاع الخاص العمل على وضع سياسات لتذليل العقبات امام مشاركة المرأة في هذا القطاع الهام .

هذا وقد أشاد وفد البنك الدولي بالمكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية حتى الآن ، وإيمان القيادة السياسية بدور المرأة الهام والضروري ، وعلى أهمية التعاون القائم بين مجموعة البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة ، متطلعاً لمزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .