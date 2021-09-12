لإستقبال عودة السياحة الروسية.. غرفة البحر الأحمر تطلق مبادرة لتوعية التجار

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دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة السياحة الروسية وتأثيرها اقتصاديا

عودة السياحة الروسية

وأضاف رئيس الغرفة ، في بيان للغرفة اليوم، أن نسبة اشغال الفنادق في مدينة الغردقة هذا الصيف وصل الي 100%، وذلك بعد وفود السياحة الداخلية والعربية وبعض من الوفود الأجنبية، مشيرا أنه من المنتظر أن تشهد الغردقة موسم سياحي شتوي قوي للغاية، وذلك بعد عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية، والذي بلغ 250 ألف سائح روسي، وفقا لاحصاءات رابطة منظمي الرحلات في روسيا.

الغرفة التجارية بالبحر الاحمر

واشار خالد، أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يبذل جهودا كثيرة في زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية في الأسبوع ، وتضاعف الرقم ليصل إلى 15 رحلة في الأسبوع من أكثر من 40 مدينة روسية.

وأوضح، ان اسواق مدينة الغردقة علي أتم الاستعداد الكامل لاستقبال أعداد كبيرة من السياح من جميع الأنحاء ، من حيث توافر كافة المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية، والتي من المنتظر أن تشهد اقبالا كبيرا من العاملين بالمحافظة بعد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي، والقيادة التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالاضافة للمنتجات السياحية، والتي تشهد اقبالا من السائحسن موضحا أن محافظة البحر الاحنر تعتمد بشكل كبير علي السياحة.

وفي سياق اخر، قال رئيس الغرفة، إن هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة، بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ، وهي فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات ، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة

بالاضافة للمشاركة في الاجتماعات اشهرية الدورية لاتحاد الغرف التجارية، وذلك لمناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها التجار في كافة المحافظات، بحضور رؤساء الغرف التجارية ورفع توصيات للجهات الحكومية المختصة بالحلال المقترحة، بحسب بيان الغرفة.