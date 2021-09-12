/649813/انخفاض-الحد-الأدنى-للقبول-تنسيق-جامعة-الأزهر-طب-95-وهندسة-90

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشؤون الطلاب والتعليم، المؤشرات المبدئية لتنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2021-2022.

دوت الخليج

وأوضح الشربيني، أن هناك انخفاض الحد الأدنى للقبول هذا العام بكليات القمة وعلى سبيل المثال متوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية الطب 95% مقارنة بالعام الماضى كانت 97.6%، كذلك من المتوقع ان يكون الحد الادنى لكلية الهندسة هذا العام 90%، كما أن كليات طب الأسنان والصيدلة ستكون ما بين كليات الطب والهندسة.

انخفاض الحد الأدنى للقبول

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فرج مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، إنه توجد فرصة ثانية للطلاب المتخلفين عن تسجيل رغبات القبول بكليات الجامعة، والذين لم يتقدموا للالتحاق على بوابة مصر الرقمية، خلال الخمسة أيام الماضية.

وأضاف فرج في تصريحات لتحيا مصر، أنه توجد فرصة للطلاب المتخلفين عن التقدم لتنسيق في المرحلة الأولى، والذي لم يتقدموا لأدا اختبارات القدرات للقبول بكليات بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب لهم مرة أخرى، بعد فتح الباب للناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية.

فتح الباب لأداء اختبارات القدرات للطلاب

وأشار مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، إلى أنه سيتم فتح الباب لأداء اختبارات القدرات للطلاب الذين لم يتقدموا قبل ذلك، على موقع الجامعة، الفترة المقبلة.

كانت جامعة الأزهر، فتحت الباب لطلاب النقل للتحويل بين كليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2021\2022، على أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.

وحصل "دوت الخليج" على قرار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الخاص بشروط التحويل بين كليات القاهرة والأقاليم، للطلبا المنتظمين والمنتسبين.

ونص القرار، على أنه يحق لطلاب جامعة الأزهر المنتسبين والمنتظمين المقيدين بكليات الجامعة، الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية أو الخاصة سواء داخل مصر خارجها، بشرط التأكد من موافقة تلك الجامعات والمعاهد قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يحق للطلاب التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.