"جهز نفسك".. موعد بداية الدراسة في مصر 2021 بالتفصيل

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موعد بداية الدراسة في مصر 2021، يتطلع الكثير من طلاب التعليم العالى وما قبل الجامعي إلى التعرع على الميعاد الذى حددته وزارة التربية والتعليم بشأن انطلاق العام الدراسي 2021 – 2022.

بداية العام الدراسي الجديد

وزارة التعليم العالى حددت فى وقت لاحق ميعاد بدء العام الدراسي، السبت 9 أكتوبر المقبل، وهذا ما أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء، الذى أكدت فى منشور لها أنه لم يجري أى تعديل بشأن تأجيل امتحانات بدء العام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ووفقًا لما نشرته مجلس الوزراء، فإن مدة العام الدراسي ستتراوح ما بين 35 إلى 40 أسبوع، محددة بذلك خريطة العام الدراسي 2021 – 2022.

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ومن المقرر أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي وأيضًا الجامعي، وتستمر لمدة 93 يومًا أى ينتهى الفصل الدراسي الأول فى الثالث عشر من شهر يناير المقبل من عام 2022.

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد

هذا وكانت وزارة التعليم العالى قد أعلنت فى وقت لاحق ختام امتحانات التعليم العالى، وذلك التى استمرت لأسابيع وشهدت أيضًا التزام واضح بالإجراءات الاحترازية حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا.

وكانت مراحل التنسيق المختلفة بالنسبة للجامعات قد شهدت هذا العام تباين واضح فى الدرجات التى حصل عليها الطلاب، حيث انخفضت النسب المئوية لكليات القمة بشكل ملحوظ عن السنوات الماضية التى غلب عليها الارتفاع خاصة بالنسبة لكليات القمة.

التعليم تعلن ميعاد بدء العام الدراسي الجديد

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الذى أنهوا امتحانات الدور الثاني من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، واتباع الخطوات الموجودة فى الموقع للحصول على النتيجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، أغلب الدرجات والنسب المئوية للنجاح، كما جرى رصد المراحل الأولى من تنسيق الثانوية العامة.

وجاءت أغلب كليات القمة، مثل هندسة وطب وصيدلة أقل فى النسب المئوية من السنوات الماضية، وهو ما أتاح الكثير من الطلاب الالتحاق بتلك الكليات.

هذا وكان عدد من الجامعات الخاصة قد أعلنت فى وقت لاحق فتح باب الالتحاق إلى الكليات والمعاهد الخاصة، نسب مئوية متراجعة نسبيًا خاصة فى ظل انخفاض الدرجات التى حصل عليها الطلاب هذا العام فى ظل تطبيق نظام الثانوية الجديد.